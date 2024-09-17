В Украине повысят налоги: сколько нужно будет платить уже с 1 октября

По его данным, проект №11416-д за основу поддержал 241 депутат.

Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд. гривен и 137 млрд. гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан.

В частности, предлагается: