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В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору: що вона передбачає

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 12:30
В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору: що вона передбачає Фото: Рада з фінансової стабільності схвалила нову Стратегію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада з фінансової стабільності 19 липня 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України. Розроблення документа передбачено Меморандумом про з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Члени Ради домовилися про проведення установами-підписантами публічної презентації Стратегії та оприлюднення наприкінці серпня 2023 року.

Що передбачає нова Стратегія

За даними прес-служби, Стратегія складається з 5 розділів, які містять інформацію про поточний стан фінансового сектору, його візію та місію, 5 стратегічних цілей та заходи з їх реалізації, очікувані результати та міжнародні зобов’язання України у сфері фінансових послуг.

Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на: короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

Стратегічними цілями оновленої стратегії визначено: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, орієнтацію фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

РФС

Участь у засіданні взяли члени РФС: голова Національного банку України Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко, перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови НБУ України Дмитро Олійник, заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, інші керівники установ -членів РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави

Нагадаємо, Національний банк України розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.

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