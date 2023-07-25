В Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора: что она предусматривает

Совет по финансовой стабильности 19 июля 2023 года одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины. Разработка документа предусмотрена Меморандумом с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Члены Совета договорились о проведении учреждениями-подписантами публичной презентации Стратегии и обнародовании в конце августа 2023 года.

Что предполагает новая Стратегия

По данным пресс-службы, Стратегия состоит из 5 разделов, содержащих информацию о текущем состоянии финансового сектора, его видении и миссии, 5 стратегических целей и мерах по их реализации, ожидаемые результаты и международные обязательства Украины в сфере финансовых услуг.

Предусмотренные Стратегией меры условно разделены на: краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; среднесрочные мероприятия, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики.

Стратегическими целями обновленной стратегии определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

СФС

Участие в заседании приняли члены СФС: председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, другие руководители учреждений-членов РФС.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года Указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства

Напомним, Национальный банк Украины приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.