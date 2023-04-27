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НБУ розпочав оцінку стійкості 20 найбільших банків в умовах війни

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 09:37
НБУ розпочав оцінку стійкості 20 найбільших банків в умовах війни Фото: НБУ розпочав стрес-тестування банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

  • ПриватБанк,
  • Ощадбанк,
  • Райффайзен Банк,
  • СЕНС БАНК,
  • УНІВЕРСАЛ БАНК,
  • ПУМБ,
  • Укрексімбанк,
  • УКРГАЗБАНК,
  • ОТП БАНК,
  • УКРСИББАНК,
  • КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК,
  • КРЕДОБАНК,
  • А-БАНК,
  • ТАСКОМБАНК,
  • ПроКредит Банк,
  • Південний,
  • БАНК КРЕДИТ ДНІПРО,
  • БАНК ВОСТОК,
  • МТБ БАНК,
  • ПРАВЕКС БАНК.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:

  • перший - включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
  • другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
  • третій - оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ.

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Нагадаємо, проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

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