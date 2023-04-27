НБУ розпочав оцінку стійкості 20 найбільших банків в умовах війни
Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:
- ПриватБанк,
- Ощадбанк,
- Райффайзен Банк,
- СЕНС БАНК,
- УНІВЕРСАЛ БАНК,
- ПУМБ,
- Укрексімбанк,
- УКРГАЗБАНК,
- ОТП БАНК,
- УКРСИББАНК,
- КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК,
- КРЕДОБАНК,
- А-БАНК,
- ТАСКОМБАНК,
- ПроКредит Банк,
- Південний,
- БАНК КРЕДИТ ДНІПРО,
- БАНК ВОСТОК,
- МТБ БАНК,
- ПРАВЕКС БАНК.
Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:
- перший - включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
- другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
- третій - оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.
Нагадаємо, проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.
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