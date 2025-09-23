В Україні затримується низка поїздів через атаку РФ: "Укрзалізниця" назвала рейси

Атака РФ на залізничні колії

Нагадаємо, раніше ми писали, що починаючи з липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України, яка триває досі.

Нагадаємо, 17 вересня УЗ повідомила, що росіяни завдали удару по залізниці, в результаті чого сталося знеструмлення і потяги Дніпропетровського напрямку їхали із затримкою.