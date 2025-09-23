RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: "Укрзализныця" назвала рейсы

Фото: 5 рейсов движутся с задержкой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов и повреждения ряд поездов едут с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" и канал главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"Вследствие вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками", - информирует УЗ.

Также компания уточнила, что задержки касается рейсов

  • №54 Одесса - Днепр;
  • №254 Одесса - Кривой Рог;
  • №51 Одесса - Запорожье;
  • №128 Львов - Запорожье;
  • №92 Одесса - Краматорск.

В то же время глава Кировоградской ОГА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.

Однако пока непонятно, УЗ и Райкович говорят об одном и том же объекте, или же о разных.

 

Атака РФ по железнодорожным путям

Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуры Украины, которая продолжается до сих пор.

Напомним, 17 сентября УЗ сообщила, что россияне ударили по железной дороге, в результате чего было обесточивания и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяКировоградская областьВойна в Украине