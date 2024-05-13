В Україні засіяли перші поля бавовнику, який потрібен для виробництва пороху

Вирощування бавовнику в Україні

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

Вже 23 квітня Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику.

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