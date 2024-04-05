Для виробництва пороху: в Україні планують спростити обіг насіння бавовнику
У Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу політичної партії "Слуга Народу".
Як повідомляється, головний ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги Народу" Степан Чернявський ініціював проведення семінару з вирощування бавовни в Україні, зокрема в Бесарабії - регіоні на півдні Одеської області.
На думку Чернявського, бавовник може стати для аграріїв економічно вигідною альтернативою зерновим.
"Це наше пріоритетне завдання, оскільки бавовник є частиною сировини для виробництва пороху, який сьогодні є дефіцитною позицією у світі", - зазначив нардеп.
У семінарі взяли участь міжнародні експерти, науковці з США й Туреччини, українські аграрії та представники насіннєвих компаній. Вони обговорили технології вирощування бавовнику в Україні та можливість забезпечення насіннєвим матеріалом наших аграріїв для виробництва бавовни у промислових масштабах.
"Сам цей дефіцит став стимулом пошуку різних шляхів, в тому числі вирощування й виробництва його в Україні. Пошук нових ніш - це завжди вигідно аграріям", - зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.
Зазначимо, що Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".
За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.
Крім того, нещодавно за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.
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