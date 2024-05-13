В Украине засеяли первые поля хлопчатника, который нужен для производства пороха

Специалисты Украинского института экспертизы сортов растений засеяли в Одесской области первые поля с пятью экспериментальными сортами хлопчатника.
Об этом рассказал член Комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат от фракции "Слуга Народа" Дмитрий Соломчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Соломчука, сорта хлопчатника предоставили коллеги из Германии, США и Турции.
Сейчас этот процесс носит исследовательский характер. Если высадка была успешной, первые ростки появятся через две недели.
"Уже не впервые подчеркиваю, что это направление важно как для сельского хозяйства, так и для военной отрасли. Поэтому надеемся, что эти наработки будут полезны для дальнейшего выращивания хлопчатника в Украине", - отметил нардеп.
Фото: в Украине засеяли первые поля хлопчатника (t.me/solomchuk)
Напомним, 5 апреля мы сообщали, что в Верховной раде разработали законопроект об упрощенной процедуре обращения семян хлопчатника. Он является стратегическим сырьем для оборонной промышленности, в частности, производства пороха.
Уже 23 апреля Верховная рада Украины приняла закон об упрощении обращения семян хлопчатника.
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