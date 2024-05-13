В Украине засеяли первые поля хлопчатника, который нужен для производства пороха

По словам Соломчука, сорта хлопчатника предоставили коллеги из Германии, США и Турции.

Сейчас этот процесс носит исследовательский характер. Если высадка была успешной, первые ростки появятся через две недели.

"Уже не впервые подчеркиваю, что это направление важно как для сельского хозяйства, так и для военной отрасли. Поэтому надеемся, что эти наработки будут полезны для дальнейшего выращивания хлопчатника в Украине", - отметил нардеп.

Фото: в Украине засеяли первые поля хлопчатника (t.me/solomchuk)