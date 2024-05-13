В Україні засіяли перші поля бавовнику, який потрібен для виробництва пороху

Фахівці Українського інституту експертизи сортів рослин засіяли в Одеській області перші поля з п'ятьма експериментальними сортами бавовнику.

Про це розповів член Комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Дмитро Соломчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Вже не вперше наголошую на тому, що цей напрям важливий як для сільського господарства, так і для військової галузі. Тому сподіваємось, що ці напрацювання будуть корисними для подальшого вирощування бавовнику в Україні", - зазначив нардеп.

Наразі цей процес має дослідницький характер. Якщо висадка була успішною, перші паростки зʼявляться за два тижні.

За словами Соломчука, сорти бавовнику надали колеги з Німеччини, США та Туреччини.

Вирощування бавовнику в Україні

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

Вже 23 квітня Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику.

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