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В Україні засіяли перші поля бавовнику, який потрібен для виробництва пороху

Одеська область, Понеділок 13 травня 2024 18:11
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В Україні засіяли перші поля бавовнику, який потрібен для виробництва пороху Фото: в Україні засіяли перші поля бавовнику (t.me/solomchuk)
Автор: Тетяна Степанова

Фахівці Українського інституту експертизи сортів рослин засіяли в Одеській області перші поля з п'ятьма експериментальними сортами бавовнику.

Про це розповів член Комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Дмитро Соломчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами Соломчука, сорти бавовнику надали колеги з Німеччини, США та Туреччини.

Наразі цей процес має дослідницький характер. Якщо висадка була успішною, перші паростки зʼявляться за два тижні.

"Вже не вперше наголошую на тому, що цей напрям важливий як для сільського господарства, так і для військової галузі. Тому сподіваємось, що ці напрацювання будуть корисними для подальшого вирощування бавовнику в Україні", - зазначив нардеп.

Фото: в Україні засіяли перші поля бавовнику (t.me/solomchuk)

Вирощування бавовнику в Україні

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

Вже 23 квітня Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику.

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