В Україні зареєстрували понад 1,5 тисяч кібератак з початку повномасштабної війни: яка в них мета

Повідомляється, що у період від вересня по грудень 2022 року в Україні діяли такі російські та проросійські хакерські угрупування:

ARMAGEDDON/GAMAREDON/PRIMITIVE BEAR (ФСБ Росії, активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0010)

SANDWORM (Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ), активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0082)

APT28/FANCY BEAR (ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ), активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0028)

АРТ29/COZY BEAR (Служба зовнішньої розвідки України РФ, активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0029)

UNC1151/ GHOSTWRITER (Міністерство оборони Білорусі, активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0051)

XAKNET, KILLNET, Z-TEAM, CYBERARMYOFRUSSIA_REBORN (проросійські кібертерористи, активність відслідковується за ідентифікаторами UAC-0106, UAC-0108, UAC-0109, UAC-0107 відповідно)

Зазначається, що серед головних цілей хакерів - шпіонаж (отримання розвідувальних даних щодо логістики, озброєння, планів та операцій Сил безпеки та оборони), спроби виведення з ладу об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, позбавлення доступу українців до держпослуг та сервісів, банківського обслуговування тощо.

Окрім того, метою хакерів є здійснення інформаційно-психологічні операції та дезінформаційні вкиди задля підриву довіри до спроможностей органів держвлади, Сил безпеки та оборони, поширення панічних настроїв серед населення.

При цьому кіберзловмисникам не вдається досягти стратегічної мети і завдати істотної шкоди інфраструктурі України.