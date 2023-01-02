В Украине зарегистрировали более 1,5 тысяч кибератак с начала полномасштабной войны: какая у них цель

Сообщается, что в период с сентября по декабрь 2022 года в Украине действовали такие российские и пророссийские хакерские группировки:

ARMAGEDDON/GAMAREDON/PRIMITIVE BEAR (ФСБ России, активность отслеживается по идентификатору UAC-0010)

SANDWORM (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), активность отслеживается по идентификатору UAC-0082)

APT28/FANCY BEAR (ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), активность отслеживается по идентификатору UAC-0028)

АРТ29/COZY BEAR (Служба внешней разведки Украины РФ, активность отслеживается по идентификатору UAC-0029)

UNC1151/ GHOSTWRITER (Министерство обороны Беларуси, активность отслеживается по идентификатору UAC-0051)

XAKNET, KILLNET, Z-TEAM, CYBERARMYOFRUSSIA_REBORN (пророссийские кибертеррористы, активность отслеживается по идентификаторам UAC-0106, UAC-0108, UAC-0109, UAC-0107 соответственно)

Отмечается, что среди главных целей хакеров - шпионаж (получение разведывательных данных по логистике, вооружению, планам и операциям Сил безопасности и обороны), попытки выведения из строя объектов критической информационной инфраструктуры, лишение доступа украинцев к госуслугам и сервисам, банковскому обслуживанию и т.д.

Кроме того, целью хакеров является осуществление информационно-психологических операций и дезинформационных вбросов для подрыва доверия к способностям органов госвласти, Сил безопасности и обороны, распространение панических настроений среди населения.

При этом киберзлоумышленникам не удается достичь стратегической цели и нанести существенный ущерб инфраструктуре Украины.