Щодоби Росія завдає по Україні понад 10 кібератак, - СБУ

Щодоби Росія завдає по Україні понад 10 кібератак, а загалом з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тисяч кібернападів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки Україні Іллі Вітюка в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Ми підійшли до 2022 року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала й раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими "тренуваннями" перед вторгненням", - розповів Ілля Вітюк.

Він зауважив, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, зв'язок, військові об’єкти, а також реєстри і бази даних органів влади та комунікаційні ресурси для проведення спеціальних інформаційних операцій.

"Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нас, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування у межах відповідних кримінальних проваджень. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу і справедливе покарання", - резюмував Ілля Вітюк.

Загалом Вітюк озвучив такі цифри: якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021-му - 1400, то вже цьогоріч кількість кібернападів зросла у понад 3 рази.

"Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає. Але наші пріоритети незмінні - успішно захищати інформаційну та цифрову безпеку держави", - запевнив начальник департаменту кібербезпеки.