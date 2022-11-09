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В СБУ пояснили, чи можуть кібератаки росіян знеструмити всю Україну

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Київ, Середа 09 листопада 2022 11:38
В СБУ пояснили, чи можуть кібератаки росіян знеструмити всю Україну Фото: СБУ вважає, що російські хакери не зможуть знеструмити Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські хакери постійно атакують Україну, зокрема й енергетичні об'єкти. Проте завдяки підготовці та швидкому реагуванню ворогу не вдасться повністю знеструмити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в інтерв'ю LIGA.net.

"Одночасна атака на всі обленерго може вимкнути світло по всій країні, щоб енергетики не змогли перекидати потужності між регіонами. Ворог прагне, щоб ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету, засобів оплати. Але це вже абсолютно неможливо за такого рівня нашої підготовки та реагування", - пояснив Вітюк.

За його словами, російські кібератаки можуть вимкнути світло на 5-10 хвилин, або спровокувати зупинку якихось сервісів протягом нетривалого часу. Проте українські фахівці працюють, щоб цього не трапилося.

Також Вітюк зазначив, що Росія за добу робить понад 10 кібератак. Якби фахівці не відбивали їх, це могло б призвести до серйозних наслідків.

"За відсутності відповідного захисту, кібератаки набагато ефективніші та дешевші за ракетні обстріли. Ракети ж у більшості випадків збиваються або прилітають кудись не туди", - додав представник СБУ.

Нагадаємо, за словами посадовців США, російські хакери не змогли вплинути на роботу критично важливої інфраструктури України.

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