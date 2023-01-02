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В Україні зареєстрували понад 1,5 тисяч кібератак з початку повномасштабної війни: яка в них мета

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Понеділок 02 січня 2023 13:31
В Україні зареєстрували понад 1,5 тисяч кібератак з початку повномасштабної війни: яка в них мета Фото: в Україні зареєстрували понад 1,5 тисяч кібератак з початку повномасштабної війни (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні зареєстрували та дослідили понад 1 500 кібератак від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.

Повідомляється, що у період від вересня по грудень 2022 року в Україні діяли такі російські та проросійські хакерські угрупування:

  • ARMAGEDDON/GAMAREDON/PRIMITIVE BEAR (ФСБ Росії, активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0010)
  • SANDWORM (Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ), активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0082)
  • APT28/FANCY BEAR (ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ), активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0028)
  • АРТ29/COZY BEAR (Служба зовнішньої розвідки України РФ, активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0029)
  • UNC1151/ GHOSTWRITER (Міністерство оборони Білорусі, активність відслідковується за ідентифікатором UAC-0051)
  • XAKNET, KILLNET, Z-TEAM, CYBERARMYOFRUSSIA_REBORN (проросійські кібертерористи, активність відслідковується за ідентифікаторами UAC-0106, UAC-0108, UAC-0109, UAC-0107 відповідно)

Зазначається, що серед головних цілей хакерів - шпіонаж (отримання розвідувальних даних щодо логістики, озброєння, планів та операцій Сил безпеки та оборони), спроби виведення з ладу об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, позбавлення доступу українців до держпослуг та сервісів, банківського обслуговування тощо.

Окрім того, метою хакерів є здійснення інформаційно-психологічні операції та дезінформаційні вкиди задля підриву довіри до спроможностей органів держвлади, Сил безпеки та оборони, поширення панічних настроїв серед населення.

При цьому кіберзловмисникам не вдається досягти стратегічної мети і завдати істотної шкоди інфраструктурі України.

Нагадаємо, Росія щодоби завдає по Україні понад 10 кібератак.

РБК-Україна також повідомляло, чи можуть кібератаки росіян знеструмити всю Україну.

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