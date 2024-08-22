В Україні запустять систему "е-Консул" для спрощеного доступу до сервісів МЗС закордоном

Завдяки новій системі частину дій можна буде виконувати онлайн, а автоматизоване підтягування документів з реєстрів значно спростить процеси.

"Рішення уряду - результат роботи МЗС із цифровізації консульських послуг. Система "е-Консул" зробить сервіси доступнішими і швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном", – зпояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеб.

Зазначається, що нова платформа дозволить скоротити час надання послуг від 30 до 80 відсотків залежно від їх типу. Станом на серпень 2024 року МЗС вже тестує оновлену електронну чергу, кабінети заявника та консула, а також автоматизовані сервіси у сфері нотаріату та оформлення довідок.

Очікується, що система буде повністю доступною українцям вже цього року після завершення тестування та підключення до державних реєстрів.