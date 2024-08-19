У "Дії" вже невдовзі запустять онлайн-одруження: що відомо про електронні подачі заяв
В Україні вже незабаром презентують функцію онлайн-одруження через застосунок "Дія". Така процедура значно скоротить час, який зазвичай витрачається на бюрократію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде "вау". Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - зазначає Федоров.
Також він повідомляє, що українці наразі понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через портал "Дія".
"Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар", - зауважив Федоров.
Нагадаємо, що ми розповідали про те, як українці можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою додатку "Дія". Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:
- авторизуйтесь на порталі "Дія";
- виберіть "Послуги", потім "Сім'я", потім "Заява про шлюб";
- заповніть заяву та виберіть деталі церемонії;
- сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом;
- далі ваша половинка отримає посилання на заяву по електронній пошті. Він або вона має також підписати її за допомогою електронного підпису.
Варто зауважити, що перші пари вже пройшли одруження в додатку "Дія" наприкінці червня у форматі бета-тестування даної функції.
Онлайн-ождруження у "Дії".
Нагадаємо, у "Дії" запустять повний цикл одруження і пари зможуть зареєструвати шлюб із дому або навіть коли наречений та наречена перебувають у різних місцях.
Також нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".
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