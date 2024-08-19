У "Дії" вже невдовзі запустять онлайн-одруження: що відомо про електронні подачі заяв

В Україні вже незабаром презентують функцію онлайн-одруження через застосунок "Дія". Така процедура значно скоротить час, який зазвичай витрачається на бюрократію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде "вау". Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - зазначає Федоров.

Також він повідомляє, що українці наразі понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через портал "Дія".

"Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, що ми розповідали про те, як українці можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою додатку "Дія". Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

авторизуйтесь на порталі "Дія";

виберіть "Послуги", потім "Сім'я", потім "Заява про шлюб";

заповніть заяву та виберіть деталі церемонії;

сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом;

далі ваша половинка отримає посилання на заяву по електронній пошті. Він або вона має також підписати її за допомогою електронного підпису.

Варто зауважити, що перші пари вже пройшли одруження в додатку "Дія" наприкінці червня у форматі бета-тестування даної функції.