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В Украине запустят систему "е-Консул" для упрощенного доступа к сервисам МИД за границей

Фото: в Украине запустят систему е-Консул (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске информационно-коммуникационной системы "е-Консул". Она должна улучшить доступность консульских услуг для украинцев за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Facebook .

Благодаря новой системе часть действий можно будет выполнять онлайн, а автоматизированное подтягивание документов из реестров значительно упростит процессы.

"Решение правительства - результат работы МИД по цифровизации консульских услуг. Система "е-Консул" сделает сервисы более доступными и быстрыми: некоторые действия перейдут в онлайн, другие упростятся благодаря автоматическому подтягиванию документов из реестров. Это улучшит качество услуг для граждан за рубежом", - пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Новая платформа позволит сократить время предоставления услуг от 30 до 80 процентов в зависимости от их типа. По состоянию на август 2024 года МИД уже тестирует обновленную электронную очередь, кабинеты заявителя и консула, а также автоматизированные сервисы в сфере нотариата и оформления справок.

Ожидается, что система будет полностью доступна украинцам уже в этом году после завершения тестирования и подключения к государственным реестрам.

Онлайн-услуги для украинцев

Напомним, также в Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-свадьбы через приложение "Дія".

Также на портале "Действие" запустили комплексную услугу "э-Предприниматель". Она должна упростить ведение бизнеса.

Ранее РБК-Украина рассказывала, какие услуги для водителей доступны в приложении "Дія".

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МИД Украины