В Украине запустят систему "е-Консул" для упрощенного доступа к сервисам МИД за границей

Благодаря новой системе часть действий можно будет выполнять онлайн, а автоматизированное подтягивание документов из реестров значительно упростит процессы.

"Решение правительства - результат работы МИД по цифровизации консульских услуг. Система "е-Консул" сделает сервисы более доступными и быстрыми: некоторые действия перейдут в онлайн, другие упростятся благодаря автоматическому подтягиванию документов из реестров. Это улучшит качество услуг для граждан за рубежом", - пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Новая платформа позволит сократить время предоставления услуг от 30 до 80 процентов в зависимости от их типа. По состоянию на август 2024 года МИД уже тестирует обновленную электронную очередь, кабинеты заявителя и консула, а также автоматизированные сервисы в сфере нотариата и оформления справок.

Ожидается, что система будет полностью доступна украинцам уже в этом году после завершения тестирования и подключения к государственным реестрам.