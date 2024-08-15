В Україні запустили "Залізний полігон": що за проєкт та чим він корисний для виробників зброї
В Україні запустили проєкт "Залізний полігон", що надає можливість виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків. Дану послугу держава надає безплатно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Зазначається, що даний проєкт запустили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом України.
"Залізний полігон" передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом", - ідеться в повідомленні.
Так, виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг:
- методологія випробувань;
- фахова експертиза;
- супровід під час тестувань/випробувань;
- консультації/зворотний зв'язок від військових
"Це не просто можливість для випробувань – це стратегічний підхід до забезпечення Сил оборони саме тим озброєнням, яке потрібне вже зараз і сьогодні, а не потенційно в майбутньому", – пояснив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк.
Зброя в Україні
Нагадаємо, нещодавно Німеччина дозволила Україні використовувати передану зброю "на свій розсуд".
Також ми повідомляли, що до кінця поточного року компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx.
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