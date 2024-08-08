В Україні з'явиться перша БМП Lynx: в Rheinmetall назвали терміни

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на піврічний звіт компанії .

У документі концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО і Україні.

Генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. Зокрема, у другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.

У звіті також зазначається, що першу БМП Lynx буде передано Україні до кінця 2024 року. Поки що невідомо, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.

Чим відома БМП Lynx