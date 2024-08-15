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В Украине запустили "Железный полигон": что за проект и чем он полезен производителям оружия

Украина, Четверг 15 августа 2024 14:27
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В Украине запустили "Железный полигон": что за проект и чем он полезен производителям оружия Фото: в Украине запустили проект Железный полигон (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине запустили проект "Железный полигон", предоставляющий возможность производителям вооружения и военной техники для быстрого и доступного тестирования образцов. Данную услугу государство предоставляет бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Отмечается, что данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины.

"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом", - говорится в сообщении.

Так, производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенным необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

  • методология испытаний;
  • профессиональная экспертиза;
  • сопровождение во время тестирований/испытаний;
  • консультации/обратная связь от военных

"Это не просто возможность для испытаний - это стратегический подход к обеспечению сил обороны именно тем вооружением, которое нужно уже сейчас и сегодня, а не потенциально в будущем", - пояснил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Оружие в Украине

Напомним, недавно Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению".

Также мы сообщали, что до конца текущего года компания Rheinmetall планирует передать Украине первую боевую машину пехоты Lynx.

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