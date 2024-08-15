В Украине запустили "Железный полигон": что за проект и чем он полезен производителям оружия
В Украине запустили проект "Железный полигон", предоставляющий возможность производителям вооружения и военной техники для быстрого и доступного тестирования образцов. Данную услугу государство предоставляет бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Отмечается, что данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины.
"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом", - говорится в сообщении.
Так, производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенным необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:
- методология испытаний;
- профессиональная экспертиза;
- сопровождение во время тестирований/испытаний;
- консультации/обратная связь от военных
"Это не просто возможность для испытаний - это стратегический подход к обеспечению сил обороны именно тем вооружением, которое нужно уже сейчас и сегодня, а не потенциально в будущем", - пояснил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
Оружие в Украине
Напомним, недавно Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению".
Также мы сообщали, что до конца текущего года компания Rheinmetall планирует передать Украине первую боевую машину пехоты Lynx.
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