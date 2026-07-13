В Україні запустили у серію новий сіткомет проти ворожих дронів: як він працює

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі компанії.

Зазначається, що компанія вироблятиме понад 500 сіткометів в місяць для забезпечення потреб Сил оборони, журналістів, волонтерів, операторів критичної інфраструктури та цивільних громадян, які потребують додаткових засобів захисту від загрози безпілотників.

"Загроза від FPV-дронів сьогодні стосується не лише військових. Ворог дедалі частіше атакує логістику, цивільну інфраструктуру, журналістів та волонтерів, які працюють поблизу лінії фронту. Саме тому ми прийняли рішення масштабувати виробництво "Чіпи", - зазначають у BlueBird Tech.

Як працює сіткомет "Чіпа"

Сіткомет "Чіпа" – це компактна система у форм-факторі пістолета, призначена для перехоплення безпілотників за допомогою розкриття спеціальної сітки.

Ефективна дистанція застосування становить до 25 метрів. Після натискання спускового гачка піропатрон викидає сітку, яка розкривається у просторі 3х3 метри та заплутує гвинти дрона, позбавляючи його можливості атакувати ціль.

На відміну від стрілецької зброї, сіткомет не потребує високої точності влучання в конкретну точку цілі. Завдяки великій площі розкриття сітки він охоплює значно більший простір під час підльоту дрона, що збільшує шанси на успішне перехоплення. Крім того, "Чіпа" не демаскує позицію користувача під час роботи.

У компанії підкреслюють, що сіткомет виступає інструментом останньої лінії оборони – коли FPV-дрон уже наблизився до цілі та часу на інші способи протидії практично не залишається.

Підготовка до застосування сіткомета займає лише кілька секунд: достатньо витягнути запобіжник, прицілитися та натиснути спусковий гачок. Розкриття сітки займає 0,2 секунди.