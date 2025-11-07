Для ветеранів запустили нову виплату: хто отримає до 70 тисяч гривень

Український уряд погодив пропозицію Мінветеранів щодо виплати компенсації за переобладнання автівок. Щорічно ветерани з інвалідністю отримуватимуть на це до 70 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука.
Він повідомив, що експериментальний проект передбачає виплату грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автівок протягом двох років.
Його метою є допомога у переобладнанні транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни, що сприятиме їхній соціалізації та підвищенню мобільності.
Крім того, це розширить їхні можливості для працевлаштування, участі в громадському житті та реалізації права на незалежне життя.
Максимальний розмір виплати становитиме 70 тисяч гривень. Кожного року таку допомогу отримуватиме до 1000 ветеранів.
Фінансування виплат на переобладнання автівок здійснюватиметься коштом державної програми підтримки ветеранів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проект щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок війни з Росією.
Йдеться про розширення спроможностей медичних закладів при наданні послуг з довготривалого медичного догляду захисникам і захисницям України. Це стосується тих з них, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують певної постійної підтримки.
Крім того, Київ розширив програму підтримки ветеранів. Стало відомо, хто тепер отримає гроші на авто, відпочинок чи житло.
РБК-Україна раніше писало, що ветерани і їхні рідні можуть вивчати українську мову безкоштовно.