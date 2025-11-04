В Україні запускають нову медпрограму для ветеранів: хто і які послуги отримає безкоштовно

В Україні запускають важливий проект щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Відповідне рішення ухвалив нещодавно Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Що змінить цей проект для захисників України

Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив спільний проект МОЗ, Міністерства у справах ветеранів та Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни.

Йдеться про розширення спроможностей закладів охорони здоров'я при наданні послуг з довготривалого медичного догляду захисникам і захисницям України, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують певної постійної підтримки:

медичної;

реабілітаційної;

соціальної.

Хто зможе отримати послуги безкоштовно

Згідно з інформацією МОЗ, послуги в межах проекту будуть надавати тим пацієнтам, функціональний стан яких - за шкалою Бартела - становить 30 балів і менше.

Йдеться про стандартизований інструмент, який використовується у медицині для оцінки рівня самостійності людини у повсякденному житті.

Наголошується, що послуги в межах ініціативи надаватимуться ветеранам та ветеранкам повністю безоплатно (вартість закладам охорони здоров'я покриває НСЗУ).

Уточнюється, що експериментальний проект реалізується за кошти, передбачені у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".

При цьому тариф за один цикл догляду залежатиме від рівня функціонального стану пацієнта, який оцінюється за цією шкалою впродовж щонайменше 28 календарних днів:

для пацієнтів із високою залежністю (20 балів або менше) тариф становить 5 452,52 гривні;

для пацієнтів із помірною залежністю (від 21 до 30 балів) тариф становить 3 484,30 гривні.

Які саме послуги зможуть отримати ветерани

Українцям пояснили, що запровадження програми дозволить ветеранам та ветеранкам пройти первинну оцінку функціонального стану пацієнта за стандартизованими шкалами (Бартела, Карновського):

з визначенням рівня залежності від сторонньої допомоги;

з подальшим моніторингом не менше одного разу на тиждень;

з відповідним зазначенням результатів у медичній документації.

Йдеться також про спостереження та супровід пацієнта (лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди) з урахуванням:

стану здоров'я пацієнта;

наявних хронічних захворювань;

даних медичної карти пацієнта;

залучення інших необхідних фахівців для консультування (із зазначенням частоти їх візитів).

Проект передбачає і здійснення щоденного нагляду за станом здоров'я пацієнта:

контролю прийому ліків;

профілактики ускладнень та інфекційних захворювань;

ефективного знеболення, усунення або полегшення інших симптомів захворювання;

догляду за пролежнями із відповідним зазначенням у медичній документації.

Крім того, ініціатива включатиме: