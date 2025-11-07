Для ветеранов запустили новую выплату: кто получит до 70 тысяч гривен

Он сообщил, что экспериментальный проект предусматривает выплату денежной компенсации для ветеранов с инвалидностью за переоборудование собственных автомобилей в течение двух лет.

Его целью является помощь в переоборудовании транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны, что будет способствовать их социализации и повышению мобильности.

Кроме того, это расширит их возможности для трудоустройства, участия в общественной жизни и реализации права на независимую жизнь.

Максимальный размер выплаты составит 70 тысяч гривен. Ежегодно такую помощь будет получать до 1000 ветеранов.

Финансирование выплат на переоборудование автомобилей будет осуществляться за счет государственной программы поддержки ветеранов.