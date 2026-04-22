UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Посвідчення ветерана в "Дії" тепер з'являтиметься по-новому

21:55 22.04.2026 Ср
2 хв
Ця функція покликана позбавити ветеранів зайвих бюрократичних процесів
aimg Анастасія Никончук
Фото: "Дія" (diia.gov.ua)

Українські ветерани можуть оформити електронне посвідчення в застосунку "Дія" ще до отримання паперового документа.

В Україні спростили доступ до електронного посвідчення ветерана. Тепер документ у цифровому форматі з'являється в застосунку "Дія" одразу після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, не чекаючи оформлення паперового варіанту.

Раніше е-посвідчення ставало доступним тільки після отримання фізичного документа або особистого звернення до відповідних установ.

Як додати документ до "Дії"

Щоб скористатися сервісом, необхідно виконати кілька кроків:

  1. Відкрити застосунок "Дія";
  2. Перейти в розділ "Документи" та обрати опцію додавання нового документа;
  3. Обрати посвідчення ветерана.

Після цього електронний документ автоматично відобразиться в застосунку.

Фото для посвідчення підтягується з ID-картки або закордонного паспорта користувача, що забезпечує коректне відображення даних.

Дані доступні у Ветеран PRO

Додатково інформація з реєстру ветеранів тепер доступна в розділі "Ветеран PRO".

Це дає змогу користувачам переглядати свій статус та основні дані прямо в застосунку без необхідності звертатися до ЦНАПу чи інших установ.

Нагадуємо, що в застосунку "Дія" стала доступна нова військова облігація "Феодосія", яка дає змогу користувачам вкласти кошти в підтримку оборони країни з можливістю отримання гарантованого доходу.

Зазначимо, що 2026 року в застосунку "Дія" планують впровадити три великі оновлення: простішу систему бронювання співробітників, автоматичне повернення податків і карту провайдерів на випадок відключень електроенергії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
