Посвідчення ветерана в "Дії" тепер з'являтиметься по-новому

Українські ветерани можуть оформити електронне посвідчення в застосунку "Дія" ще до отримання паперового документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Дії".
В Україні спростили доступ до електронного посвідчення ветерана. Тепер документ у цифровому форматі з'являється в застосунку "Дія" одразу після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, не чекаючи оформлення паперового варіанту.
Раніше е-посвідчення ставало доступним тільки після отримання фізичного документа або особистого звернення до відповідних установ.
Щоб скористатися сервісом, необхідно виконати кілька кроків:
Після цього електронний документ автоматично відобразиться в застосунку.
Фото для посвідчення підтягується з ID-картки або закордонного паспорта користувача, що забезпечує коректне відображення даних.
Додатково інформація з реєстру ветеранів тепер доступна в розділі "Ветеран PRO".
Це дає змогу користувачам переглядати свій статус та основні дані прямо в застосунку без необхідності звертатися до ЦНАПу чи інших установ.
Нагадуємо, що в застосунку "Дія" стала доступна нова військова облігація "Феодосія", яка дає змогу користувачам вкласти кошти в підтримку оборони країни з можливістю отримання гарантованого доходу.
Зазначимо, що 2026 року в застосунку "Дія" планують впровадити три великі оновлення: простішу систему бронювання співробітників, автоматичне повернення податків і карту провайдерів на випадок відключень електроенергії.