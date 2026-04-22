Общество Образование Деньги Изменения Экология

Удостоверение ветерана в "Дії" теперь будет появляться по-новому

21:55 22.04.2026 Ср
2 мин
Эта функция призвана избавить ветеранов от лишних бюрократических процессов
aimg Анастасия Никончук
Фото: "Дія" (diia.gov.ua)

Украинские ветераны могут оформить электронное удостоверения в приложении "Дія" еще до получения бумажного документа.

В Украине упростили доступ к электронному удостоверению ветерана. Теперь документ в цифровом формате появляется в приложении "Дія" сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, не дожидаясь оформления бумажного варианта.

Ранее е-удостоверение становилось доступным только после получения физического документа или личного обращения в соответствующие учреждения.

Как добавить документ в "Дія"

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Открыть приложение "Дія";
  2. Перейти в раздел "Документы" и выбрать опцию добавления нового документа;
  3. Выбрать удостоверение ветерана.

После этого электронный документ автоматически отобразится в приложении.

Фото для удостоверения подтягивается из ID-карты или заграничного паспорта пользователя, что обеспечивает корректное отображение данных.

Данные доступны в Ветеран PRO

Дополнительно информация из реестра ветеранов теперь доступна в разделе "Ветеран PRO".

Это позволяет пользователям просматривать свой статус и основные данные прямо в приложении без необходимости обращаться в ЦНАП или другие учреждения.

Напоминаем, что в приложении "Дія" стала доступна новая военная облигация "Феодосия", которая позволяет пользователям вложить средства в поддержку обороны страны с возможностью получения гарантированного дохода.

Отметим, что в 2026 году в приложении "Дія" планируют внедрить три крупных обновления: более простую систему бронирования сотрудников, автоматическое возвращение налогов и карту провайдеров на случай отключений электроэнергии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
