В Україні запустили Starlink Direct to Cell: як підключити новітню технологію (інструкція)

В Україні запустили відкрите тестування технології Starlink Direct to Cell від SpaceX. Вона дає змогу абонентам "Київстар" надсилати й отримувати SMS там, де відсутнє мобільне покриття.
РБК-Україна розповідає, як підключити функцію Starlink Direct to Cell на вашому смартфоні.
Starlink Direct to Cell може стати критично важливим інструментом зв'язку під час блекаутів і у важкодоступних або прифронтових районах.
Завдяки новій технології користувачі зможуть залишатися на зв'язку навіть під час тривалих відключень електроенергії, у віддалених селах, горах і місцях, де наземна інфраструктура пошкоджена або ще відновлюється. Це особливо важливо для рятувальників, гуманітарних місій та громадян, які проживають у прифронтових регіонах.
Технологія також відкриває додаткові можливості для бізнесу - від аграрного сектору до фінансових компаній - дозволяючи підтримувати роботу в умовах відсутності стабільного покриття.
Зазначимо, що Україна стала першою країною в Європі, яка почала використовувати цю систему.
Представники галузі підкреслюють важливість супутникового зв'язку в умовах воєнного часу.
"У критичні моменти важливе кожне повідомлення - воно може коштувати життя. Ми починаємо з базового рівня - обміну SMS. Мільйони українців зможуть залишатися на зв'язку навіть у найскладніших умовах", - зазначив CEO компанії "Київстар" Олександр Комаров на брифінгу.
Поки доступний тільки обмін SMS через обмежену пропускну здатність супутникового каналу.
Однак надалі планується впровадження голосових викликів і мобільного інтернету.
Перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що Україна - серед світових лідерів із впровадження Direct to Cell.
"Незважаючи на атаки на інфраструктуру та постійні блекаути, ми продовжуємо впроваджувати інновації. Надійний зв'язок за будь-яких обставин - один із ключових пріоритетів", - заявив він.
Тестування доступне власникам смартфонів із підтримкою 4G (LTE) на Android.
Для пристроїв на iOS сервіс стане доступний після найближчого оновлення - його отримають iPhone 13 і новіше.
Щоб зловити супутниковий сигнал, потрібно перебувати просто неба в зоні відсутності мобільного покриття. Додаткова плата не стягується.
Покриття діє по всій території України, крім тимчасово окупованих районів, прикордонних зон і місць активних бойових дій.
Технічні вимоги
Доступ до технології можливий при виконанні наступних умов:
Вийдіть на відкритий простір
Для стабільного супутникового сигналу важливо перебувати просто неба - без високих будівель, щільних лісових масивів або інших перешкод, що перекривають пряму видимість.
Технологія особливо корисна:
Перевірте налаштування смартфона
Смартфон автоматично під'єднається до супутникової мережі "Kyivstar-SpaceX", якщо ввімкнено автоматичний вибір мережі.
Що потрібно зробити далі
Після підключення в рядку стану з'явиться напис "Kyivstar-SpaceX".
Важливо зазначити, що при підключенні до супутникової мережі мобільний інтернет і голосові виклики не працюють - доступний тільки обмін SMS.
Під час тестування підтримуються тільки текстові повідомлення. SMS може відправлятися довше, ніж зазвичай.
Якщо повідомлення не відправилося:
За даними тестів у Новій Зеландії, доставлення SMS може займати від 3 до 10 хвилин. В Україні проводиться власне тестування, щоб оцінити роботу технології в локальних умовах.
Після повернення в зону покриття телефон автоматично підключиться назад до наземної мережі.
Функції голосових викликів і мобільного інтернету будуть додані пізніше - на наступних етапах впровадження.
"Direct to Cell забезпечує доступ до зв'язку та екстрених служб навіть поза покриттям мобільних мереж. В умовах війни це критично важливо для захисту громадян", - заявила Голова НКЕК Лілія Мальон.
У світі Direct to Cell вже показала високу ефективність в умовах стихійних лих - ураганів, повеней, пожеж.
В Україні нова технологія стане додатковим рівнем захисту та зв'язку, а в майбутньому її функціонал розширюватиметься.
