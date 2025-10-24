ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

SpaceX заблокувала тисячі Starlink через шахрайські схеми: що відомо

П'ятниця 24 жовтня 2025 02:28
UA EN RU
SpaceX заблокувала тисячі Starlink через шахрайські схеми: що відомо Фото: підприємець, інвестор та мільярдер з США Ілон Маск (фото: Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, заблокувала понад 2500 терміналів Starlink, які, використовувалися злочинними синдикатами кібершахраїв у М’янмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

"Ми активно виявляємо порушення в усіх країнах, де працює Starlink, і співпрацюємо з правоохоронними органами по всьому світу. У М’янмі ми проактивно відключили понад 2500 комплектів Starlink поблизу підозрілих центрів шахрайства", - заявила Лорен Дрейєр, віцепрезидент SpaceX з бізнес-операцій Starlink, у дописі на X.

За словами представників компанії, мета цього кроку - припинити незаконне використання інтернету супутникової мережі для організації масштабних шахрайських схем, зокрема тих, що діють уздовж кордону М’янми з Таїландом.

Дійсно, після військового перевороту 2021 року М’янма занурилась у громадянську війну. Через хаос і відсутність контролю влади регіон став осередком кіберзлочинності. Шахрайські групи користуються політичним безладом і корупцією, будуючи свої бази буквально на кордоні з Таїландом.

Нещодавні спільні операції Таїланду, США та Китаю вже призвели до звільнення тисяч людей із цих центрів, але експерти наголошують - масштаби проблеми залишаються величезними.

Як шахраї використовували Starlink

Розслідування показало, що супутникові антени Starlink активно використовувалися в так званих "шахрайських парках" - комплексах, де тисячі людей, часто жертв торгівлі людьми, утримували проти волі й змушували брати участь в онлайн-шахрайствах.

За оцінками Австралійського інституту стратегічної політики, уздовж тайсько-м’янмарського кордону розташовано близько 30 великих центрів, які заробляють мільярди доларів на обмані інвесторів і користувачів по всьому світу.

Один із найбільш відомих таких об’єктів - KK Park у містечку Мьявадді, штат Карен. На фото з місця видно сучасні будівлі, охайні газони й рекламні білборди - все виглядає як діловий парк. Та насправді це - укріплений табір, де утримують людей і змушують їх працювати в шахрайських схемах.

Під час нещодавнього рейду військові М’янми виявили там понад 2000 робітників і десятки комплектів обладнання Starlink.

Реакція міжнародної спільноти

США вже понад рік висловлюють занепокоєння тим, що Starlink використовується для злочинної діяльності в регіоні. Конгрес США навіть розпочав розслідування щодо можливої участі компанії в шахрайських мережах.

Експерти кажуть, що, хоча блокування терміналів - це важливий крок, проблема значно ширша.

"Багато людей досі залишаються в полоні, а шахрайські схеми продовжують працювати під захистом місцевих сил", - заявив аналітик Глобальної ініціативи проти транснаціональної злочинності Джейсон Тауер.

Нагадаємо, в Україні запустили бета-тест унікальної технології Starlink Direct to Cell. Вона дозволить українцям бути на зв'язку навіть у важкодоступних місцях.

До речі, серед акціонерів SpaceX Маска виявили російського олігарха.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX Шахрайська схема Starlink
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію