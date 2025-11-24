В Украине запустили Starlink Direct to Cell: как подключить новейшую технологию (инструкция)

В Украине запустили открытое тестирование технологии Starlink Direct to Cell от SpaceX. Она позволяет абонентам "Киевстар" отправлять и получать SMS там, где отсутствует мобильное покрытие
РБК-Украина рассказывает, как подключить функцию Starlink Direct to Cell на вашем смартфоне.
Starlink Direct to Cell может стать критически важным инструментом связи во время блэкаутов и в труднодоступных или прифронтовых районах.
Благодаря новой технологии пользователи смогут оставаться на связи даже во время длительных отключений электроэнергии, в отдаленных селах, горах и местах, где наземная инфраструктура повреждена или еще восстанавливается. Это особенно важно для спасателей, гуманитарных миссий и граждан, проживающих в прифронтовых регионах.
Технология также открывает дополнительные возможности для бизнеса - от аграрного сектора до финансовых компаний - позволяя поддерживать работу в условиях отсутствия стабильного покрытия.
Отметим, что Украина стала первой страной в Европе, которая начала использовать эту систему.
Представители отрасли подчеркивают важность спутниковой связи в условиях военного времени.
"В критические моменты важно каждое сообщение - оно может стоить жизни. Мы начинаем с базового уровня - обмена SMS. Миллионы украинцев смогут оставаться на связи даже в самых сложных условиях", - отметил CEO компании "Киевстар" Александр Комаров на брифинге.
Пока доступен только обмен SMS из-за ограниченной пропускной способности спутникового канала.
Однако в дальнейшем планируется внедрение голосовых вызовов и мобильного интернета.
Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что Украина - среди мировых лидеров по внедрению Direct to Cell.
"Несмотря на атаки на инфраструктуру и постоянные блэкауты, мы продолжаем внедрять инновации. Надежная связь при любых обстоятельствах - один из ключевых приоритетов", - заявил он.
Тестирование доступно владельцам смартфонов с поддержкой 4G (LTE) на Android.
Для устройств на iOS сервис станет доступен после ближайшего обновления - его получат iPhone 13 и модели поновее.
Чтобы поймать спутниковый сигнал, нужно находиться под открытым небом в зоне отсутствия мобильного покрытия. Дополнительная плата не взимается.
Покрытие действует по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов, приграничных зон и мест активных боевых действий.
Технические требования
Доступ к технологии возможен при выполнении следующих условий:
Выйдите на открытое пространство
Для стабильного спутникового сигнала важно находиться под открытым небом - без высоких зданий, плотных лесных массивов или других препятствий, перекрывающих прямую видимость.
Технология особенно полезна:
Проверьте настройки смартфона
Смартфон автоматически подключится к спутниковой сети "Kyivstar-SpaceX", если включен автоматический выбор сети.
Что нужно сделать дальше
После подключения в строке состояния появится надпись "Kyivstar-SpaceX".
Важно отметить, что при подключении к спутниковой сети мобильный интернет и голосовые вызовы не работают - доступен только обмен SMS.
Во время тестирования поддерживаются только текстовые сообщения. SMS может отправляться дольше, чем обычно.
Если сообщение не отправилось:
По данным тестов в Новой Зеландии, доставка SMS может занимать от 3 до 10 минут. В Украине проводится собственное тестирование, чтобы оценить работу технологии в локальных условиях.
После возвращения в зону покрытия телефон автоматически подключится обратно к наземной сети.
Функции голосовых вызовов и мобильного интернета будут добавлены позже - на следующих этапах внедрения.
"Direct to Cell обеспечивает доступ к связи и экстренным службам даже вне покрытия мобильных сетей. В условиях войны это критически важно для защиты граждан", - заявила Глава НКЭК Лилия Мален.
В мире Direct to Cell уже показала высокую эффективность в условиях стихийных бедствий - ураганов, наводнений, пожаров.
В Украине новая технология станет дополнительным уровнем защиты и связи, а в будущем ее функционал будет расширяться.
