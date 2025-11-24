В Украине запустили Starlink Direct to Cell: как подключить новейшую технологию (инструкция)
В Украине запустили открытое тестирование технологии Starlink Direct to Cell от SpaceX. Она позволяет абонентам "Киевстар" отправлять и получать SMS там, где отсутствует мобильное покрытие
РБК-Украина рассказывает, как подключить функцию Starlink Direct to Cell на вашем смартфоне.
Starlink Direct to Cell: почему эта технология важна
Starlink Direct to Cell может стать критически важным инструментом связи во время блэкаутов и в труднодоступных или прифронтовых районах.
Благодаря новой технологии пользователи смогут оставаться на связи даже во время длительных отключений электроэнергии, в отдаленных селах, горах и местах, где наземная инфраструктура повреждена или еще восстанавливается. Это особенно важно для спасателей, гуманитарных миссий и граждан, проживающих в прифронтовых регионах.
Технология также открывает дополнительные возможности для бизнеса - от аграрного сектора до финансовых компаний - позволяя поддерживать работу в условиях отсутствия стабильного покрытия.
Отметим, что Украина стала первой страной в Европе, которая начала использовать эту систему.
Важность SMS в условиях военного времени
Представители отрасли подчеркивают важность спутниковой связи в условиях военного времени.
"В критические моменты важно каждое сообщение - оно может стоить жизни. Мы начинаем с базового уровня - обмена SMS. Миллионы украинцев смогут оставаться на связи даже в самых сложных условиях", - отметил CEO компании "Киевстар" Александр Комаров на брифинге.
Пока доступен только обмен SMS из-за ограниченной пропускной способности спутникового канала.
Однако в дальнейшем планируется внедрение голосовых вызовов и мобильного интернета.
Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что Украина - среди мировых лидеров по внедрению Direct to Cell.
"Несмотря на атаки на инфраструктуру и постоянные блэкауты, мы продолжаем внедрять инновации. Надежная связь при любых обстоятельствах - один из ключевых приоритетов", - заявил он.
Как работает технология Starlink Direct to Cell
Тестирование доступно владельцам смартфонов с поддержкой 4G (LTE) на Android.
Для устройств на iOS сервис станет доступен после ближайшего обновления - его получат iPhone 13 и модели поновее.
Чтобы поймать спутниковый сигнал, нужно находиться под открытым небом в зоне отсутствия мобильного покрытия. Дополнительная плата не взимается.
Покрытие действует по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов, приграничных зон и мест активных боевых действий.
Как воспользоваться Starlink Direct to Cell
Технические требования
Доступ к технологии возможен при выполнении следующих условий:
- вы используете SIM-карту с поддержкой 4G
- ваш смартфон или модем поддерживает 4G (LTE) и работает в сети оператора
- ваше устройство функционирует на Android (для iOS поддержка появится позже - на iPhone 13 и новее после ближайшего обновления ПО).
Что делать, если вы оказались в зоне без мобильного покрытия
Выйдите на открытое пространство
Для стабильного спутникового сигнала важно находиться под открытым небом - без высоких зданий, плотных лесных массивов или других препятствий, перекрывающих прямую видимость.
Технология особенно полезна:
- на даче или в загородной местности
- в дороге
- во время рыбалки или отдыха на природе
- в горах и туристических маршрутах
- в отдаленных регионах
- при длительных блэкаутах и повреждении наземной инфраструктуры.
Проверьте настройки смартфона
Смартфон автоматически подключится к спутниковой сети "Kyivstar-SpaceX", если включен автоматический выбор сети.
Что нужно сделать дальше
- Откройте настройки устройства
- Перейдите в раздел "Подключения" и "Мобильные сети"
- Выберите свою SIM-карту
- Откройте меню "Операторы сети"
- Включите автоматический выбор сети.
После подключения в строке состояния появится надпись "Kyivstar-SpaceX".
Важно отметить, что при подключении к спутниковой сети мобильный интернет и голосовые вызовы не работают - доступен только обмен SMS.
Отправьте SMS и убедитесь, что оно доставлено
Во время тестирования поддерживаются только текстовые сообщения. SMS может отправляться дольше, чем обычно.
Если сообщение не отправилось:
- проверьте, что смартфон подключен именно к сети "Kyivstar-SpaceX" (255707 4G)
- убедитесь, что устройство не переключилось обратно в обычную 4G-сеть
- повторите отправку сообщения.
По данным тестов в Новой Зеландии, доставка SMS может занимать от 3 до 10 минут. В Украине проводится собственное тестирование, чтобы оценить работу технологии в локальных условиях.
После возвращения в зону покрытия телефон автоматически подключится обратно к наземной сети.
Функции голосовых вызовов и мобильного интернета будут добавлены позже - на следующих этапах внедрения.
Важный элемент национальной безопасности
"Direct to Cell обеспечивает доступ к связи и экстренным службам даже вне покрытия мобильных сетей. В условиях войны это критически важно для защиты граждан", - заявила Глава НКЭК Лилия Мален.
В мире Direct to Cell уже показала высокую эффективность в условиях стихийных бедствий - ураганов, наводнений, пожаров.
В Украине новая технология станет дополнительным уровнем защиты и связи, а в будущем ее функционал будет расширяться.
