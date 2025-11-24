ua en ru
В Украине запустили Starlink Direct to Cell: как подключить новейшую технологию (инструкция)

Понедельник 24 ноября 2025 23:00
UA EN RU
В Украине запустили Starlink Direct to Cell: как подключить новейшую технологию (инструкция) В Украине начали тестировать спутниковую технологию Starlink (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Украине запустили открытое тестирование технологии Starlink Direct to Cell от SpaceX. Она позволяет абонентам "Киевстар" отправлять и получать SMS там, где отсутствует мобильное покрытие

РБК-Украина рассказывает, как подключить функцию Starlink Direct to Cell на вашем смартфоне.

Starlink Direct to Cell: почему эта технология важна

Starlink Direct to Cell может стать критически важным инструментом связи во время блэкаутов и в труднодоступных или прифронтовых районах.

Благодаря новой технологии пользователи смогут оставаться на связи даже во время длительных отключений электроэнергии, в отдаленных селах, горах и местах, где наземная инфраструктура повреждена или еще восстанавливается. Это особенно важно для спасателей, гуманитарных миссий и граждан, проживающих в прифронтовых регионах.

Технология также открывает дополнительные возможности для бизнеса - от аграрного сектора до финансовых компаний - позволяя поддерживать работу в условиях отсутствия стабильного покрытия.

Отметим, что Украина стала первой страной в Европе, которая начала использовать эту систему.

Важность SMS в условиях военного времени

Представители отрасли подчеркивают важность спутниковой связи в условиях военного времени.

"В критические моменты важно каждое сообщение - оно может стоить жизни. Мы начинаем с базового уровня - обмена SMS. Миллионы украинцев смогут оставаться на связи даже в самых сложных условиях", - отметил CEO компании "Киевстар" Александр Комаров на брифинге.

Пока доступен только обмен SMS из-за ограниченной пропускной способности спутникового канала.

Однако в дальнейшем планируется внедрение голосовых вызовов и мобильного интернета.

Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что Украина - среди мировых лидеров по внедрению Direct to Cell.

"Несмотря на атаки на инфраструктуру и постоянные блэкауты, мы продолжаем внедрять инновации. Надежная связь при любых обстоятельствах - один из ключевых приоритетов", - заявил он.

Как работает технология Starlink Direct to Cell

Тестирование доступно владельцам смартфонов с поддержкой 4G (LTE) на Android.

Для устройств на iOS сервис станет доступен после ближайшего обновления - его получат iPhone 13 и модели поновее.

Чтобы поймать спутниковый сигнал, нужно находиться под открытым небом в зоне отсутствия мобильного покрытия. Дополнительная плата не взимается.

Покрытие действует по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов, приграничных зон и мест активных боевых действий.

Как воспользоваться Starlink Direct to Cell

Технические требования

Доступ к технологии возможен при выполнении следующих условий:

  • вы используете SIM-карту с поддержкой 4G
  • ваш смартфон или модем поддерживает 4G (LTE) и работает в сети оператора
  • ваше устройство функционирует на Android (для iOS поддержка появится позже - на iPhone 13 и новее после ближайшего обновления ПО).

Что делать, если вы оказались в зоне без мобильного покрытия

Выйдите на открытое пространство

Для стабильного спутникового сигнала важно находиться под открытым небом - без высоких зданий, плотных лесных массивов или других препятствий, перекрывающих прямую видимость.

Технология особенно полезна:

  • на даче или в загородной местности
  • в дороге
  • во время рыбалки или отдыха на природе
  • в горах и туристических маршрутах
  • в отдаленных регионах
  • при длительных блэкаутах и повреждении наземной инфраструктуры.

Проверьте настройки смартфона

Смартфон автоматически подключится к спутниковой сети "Kyivstar-SpaceX", если включен автоматический выбор сети.

Что нужно сделать дальше

  • Откройте настройки устройства
  • Перейдите в раздел "Подключения" и "Мобильные сети"
  • Выберите свою SIM-карту
  • Откройте меню "Операторы сети"
  • Включите автоматический выбор сети.

После подключения в строке состояния появится надпись "Kyivstar-SpaceX".

Важно отметить, что при подключении к спутниковой сети мобильный интернет и голосовые вызовы не работают - доступен только обмен SMS.

Отправьте SMS и убедитесь, что оно доставлено

Во время тестирования поддерживаются только текстовые сообщения. SMS может отправляться дольше, чем обычно.

Если сообщение не отправилось:

  • проверьте, что смартфон подключен именно к сети "Kyivstar-SpaceX" (255707 4G)
  • убедитесь, что устройство не переключилось обратно в обычную 4G-сеть
  • повторите отправку сообщения.

По данным тестов в Новой Зеландии, доставка SMS может занимать от 3 до 10 минут. В Украине проводится собственное тестирование, чтобы оценить работу технологии в локальных условиях.

После возвращения в зону покрытия телефон автоматически подключится обратно к наземной сети.

Функции голосовых вызовов и мобильного интернета будут добавлены позже - на следующих этапах внедрения.

Важный элемент национальной безопасности

"Direct to Cell обеспечивает доступ к связи и экстренным службам даже вне покрытия мобильных сетей. В условиях войны это критически важно для защиты граждан", - заявила Глава НКЭК Лилия Мален.

В мире Direct to Cell уже показала высокую эффективность в условиях стихийных бедствий - ураганов, наводнений, пожаров.

В Украине новая технология станет дополнительным уровнем защиты и связи, а в будущем ее функционал будет расширяться.

Ранее мы рассказывали о том, как пользователи Starlink рискуют остаться без интернета и что делать, чтобы не потерять доступ к сети.

Кроме того, у нас есть материал о том, как Эстония инвестирует миллионы в Starlink для ВСУ.

Также мы писали о блокировке тысяч устройств Starlink компанией SpaceX из-за мошеннических схем.

