В Україні запустили е-Запит на реабілітаційні засоби: як це працюватиме для пацієнтів

е-Запит полегшить пацієнтам механізм підтвердження призначення (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні запровадили електронний запит (е-Запит) на допоміжні засоби реабілітації. Відтепер інформація про призначення милиць, протезів, візків чи інших необхідних виробів зберігатиметься в е-Картці пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Для чого запровадили е-Запит

Е-Запит дозволяє лікарю чи фахівцю з реабілітації одразу фіксувати призначення в електронній системі. Завдяки цьому:

  • зберігається повна історія відновлення пацієнта;
  • працівники аптек і спеціалізованих магазинів можуть точніше підібрати потрібний засіб;
  • пацієнт отримує простіший і зрозуміліший механізм підтвердження свого призначення.

У МОЗ наголошують: впровадження е-Запиту поки що не змінює чинного порядку отримання допоміжних засобів. Вони, як і раніше, доступні безоплатно після подання заяви до органів соцзахисту, ЦНАПу, Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через Соціальний портал.

Як працює е-Запит

  • Після консультації фахівець створює е-Запит в ЕСОЗ і зазначає потрібний засіб.
  • Пацієнт отримує повідомлення з номером е-Запиту або паперову пам’ятку з описом виробу.
  • При зверненні до аптеки чи магазину достатньо назвати номер е-Запиту або показати памʼятку - працівники одразу бачать дані про призначений виріб.

Що зміниться надалі

Після технічної готовності соціальних служб планується повний перехід на електронний формат. Тоді е-Запит замінить усі паперові медичні форми, а інформація про призначення автоматично передаватиметься до органів соцзахисту.

У МОЗ підкреслюють, що це черговий крок до повної цифровізації реабілітаційного процесу та прозорої взаємодії між медичними установами й соціальними службами.

Читайте також про те, що з 2026 року в Україні стартує масштабна програма профілактичного медичного обстеження для людей віком 40+. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати 2000 гривень безготівкової підтримки від держави. На програму уряд виділяє 10 млрд гривень. В уряді зазначають, що фінансування можуть збільшити за потреби.

Раніше ми писали про те, що з 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться вакцинація проти вірусу папіломи людини - ВПЛ. Отримати щеплення безкоштовно зможуть лише дівчатка 12-13 років.

Мінстерство охорони здоров'я України