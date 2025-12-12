В Україні запустили е-Запит на реабілітаційні засоби: як це працюватиме для пацієнтів

Для чого запровадили е-Запит

Е-Запит дозволяє лікарю чи фахівцю з реабілітації одразу фіксувати призначення в електронній системі. Завдяки цьому:

зберігається повна історія відновлення пацієнта;

працівники аптек і спеціалізованих магазинів можуть точніше підібрати потрібний засіб;

пацієнт отримує простіший і зрозуміліший механізм підтвердження свого призначення.

У МОЗ наголошують: впровадження е-Запиту поки що не змінює чинного порядку отримання допоміжних засобів. Вони, як і раніше, доступні безоплатно після подання заяви до органів соцзахисту, ЦНАПу, Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через Соціальний портал.

Як працює е-Запит

Після консультації фахівець створює е-Запит в ЕСОЗ і зазначає потрібний засіб.

Пацієнт отримує повідомлення з номером е-Запиту або паперову пам’ятку з описом виробу.

При зверненні до аптеки чи магазину достатньо назвати номер е-Запиту або показати памʼятку - працівники одразу бачать дані про призначений виріб.

Що зміниться надалі

Після технічної готовності соціальних служб планується повний перехід на електронний формат. Тоді е-Запит замінить усі паперові медичні форми, а інформація про призначення автоматично передаватиметься до органів соцзахисту.

У МОЗ підкреслюють, що це черговий крок до повної цифровізації реабілітаційного процесу та прозорої взаємодії між медичними установами й соціальними службами.