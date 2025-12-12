В Україні запустили е-Запит на реабілітаційні засоби: як це працюватиме для пацієнтів

В Україні запровадили електронний запит (е-Запит) на допоміжні засоби реабілітації. Відтепер інформація про призначення милиць, протезів, візків чи інших необхідних виробів зберігатиметься в е-Картці пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Е-Запит дозволяє лікарю чи фахівцю з реабілітації одразу фіксувати призначення в електронній системі. Завдяки цьому:
У МОЗ наголошують: впровадження е-Запиту поки що не змінює чинного порядку отримання допоміжних засобів. Вони, як і раніше, доступні безоплатно після подання заяви до органів соцзахисту, ЦНАПу, Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через Соціальний портал.
Після технічної готовності соціальних служб планується повний перехід на електронний формат. Тоді е-Запит замінить усі паперові медичні форми, а інформація про призначення автоматично передаватиметься до органів соцзахисту.
У МОЗ підкреслюють, що це черговий крок до повної цифровізації реабілітаційного процесу та прозорої взаємодії між медичними установами й соціальними службами.
Читайте також про те, що з 2026 року в Україні стартує масштабна програма профілактичного медичного обстеження для людей віком 40+. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати 2000 гривень безготівкової підтримки від держави. На програму уряд виділяє 10 млрд гривень. В уряді зазначають, що фінансування можуть збільшити за потреби.
Раніше ми писали про те, що з 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться вакцинація проти вірусу папіломи людини - ВПЛ. Отримати щеплення безкоштовно зможуть лише дівчатка 12-13 років.