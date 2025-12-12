"Скринінг здоров’я 40+": Ляшко назвав ключові зміни у підході до діагностики хвороб
З початку 2026 року в Україні стартує масштабна програма профілактичного медичного обстеження для людей віком 40+. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати 2000 гривень безготівкової підтримки від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.
За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення трьох найбільш поширених груп хвороб - серцево-судинних порушень, цукрового діабету та ментальних розладів.
"Ми запускаємо програму, щоб мати можливість на ранніх стадіях виявляти серцево-судинні порушення, появу діабету або ментальних порушень. Це три ключові групи хвороб, на які ми орієнтуємося", - зазначив міністр.
Ляшко наголосив, що українці рідко йдуть на профілактичні огляди, тому держава пропонує новий механізм мотивації - фінансову підтримку та зручний маршрут проходження обстежень.
Що увійде до "скринінгу 40+"
Комплексне обстеження можна буде пройти за один день. До пакета увійдуть:
- електрокардіограма;
- вимірювання артеріального тиску;
- інструментальні дослідження;
- лабораторні аналізи крові та сечі;
- оцінка ризиків серцево-судинних та метаболічних хвороб;
- огляд сімейного лікаря;
- індивідуальні рекомендації щодо способу життя, харчування та лікування.
Обстеження проводитимуть державні та приватні медзаклади, що укладуть договір з НСЗУ.
Як працюватиме компенсація 2000 гривень
Держава надає кожному учаснику програми 2000 гривень у безготівковій формі:
- кошти надійдуть на картку в "Дії";
- людина самостійно обирає медичний заклад;
- гроші списуються автоматично після проходження скринінгу.
Для тих, хто не користується "Дією", буде можливість оформлення через ЦНАП.
Що буде після скринінгу: повний маршрут лікування
Міністр наголосив, що держава забезпечує не лише діагностику, а й подальший супровід пацієнтів. Після проходження комплексного скринінгу людина отримає персональні рекомендації та доступ до лікування.
Якщо виявлять ризики чи початкову стадію хвороби, держава забезпечує:
- направлення на дообстеження;
- консультації та план лікування від сімейного лікаря;
- корекцію харчування та способу життя;
- препарати через програму "Доступні ліки", зокрема засоби для контролю тиску, інсуліни, тест-смужки для діагностики діабету;
- подальший контроль стану здоров’я.
Ляшко наголосив, що вчасно виявлені стани дозволяють зупинити прогрес хвороби або значно зменшити ризики - особливо щодо гіпертонії, інсультів, інфарктів і діабету.
2026 рік - "Рік здорового серця"
МОЗ планує суттєво розширити медичні послуги, пов’язані з профілактикою та лікуванням серцево-судинних захворювань.
Ключові нововведення:
- планове стентування та шунтування стануть безкоштовними для пацієнтів із діагностованою стенокардією 3-4 стадії;
- у програму медичних гарантій включено операції, які раніше держава оплачувала лише у випадку інфаркту;
- МОЗ уже закупило шунти та стенти, щоб забезпечити лікування з початку 2026 року;
- розширено програму "Доступні ліки", включаючи комбіновані препарати для контролю тиску.
"Якщо у людини ще немає інфаркту, але вже є звуження судин і потрібне оперативне втручання - ми це будемо робити безкоштовно. Ми вже закупили частину шунтів, щоб з початку 2026 року почати лікувати людей безкоштовно", - підкреслив Ляшко.
Таким чином MOЗ робить акцент не на лікуванні тяжких наслідків, а на їх запобіганні - від ранньої діагностики до своєчасних хірургічних втручань.
Що далі
МОЗ буде моніторити ефективність "Скринінгу 40+" та щоквартально коригувати програму. Пакет досліджень можуть розширити відповідно до рекомендацій лікарень і наукових інститутів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розширюють програму профілактичних медичних оглядів - запускають програму "Скринінг здоров'я 40+". Держава виділяє на програму 10 млрд гривень. В уряді зазначають, що фінансування можуть збільшити за потреби.