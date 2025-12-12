ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

"Скринінг здоров’я 40+": Ляшко назвав ключові зміни у підході до діагностики хвороб

П'ятниця 12 грудня 2025 11:53
UA EN RU
"Скринінг здоров’я 40+": Ляшко назвав ключові зміни у підході до діагностики хвороб Фото: Огляд у сімейного лікаря (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

З початку 2026 року в Україні стартує масштабна програма профілактичного медичного обстеження для людей віком 40+. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати 2000 гривень безготівкової підтримки від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення трьох найбільш поширених груп хвороб - серцево-судинних порушень, цукрового діабету та ментальних розладів.

"Ми запускаємо програму, щоб мати можливість на ранніх стадіях виявляти серцево-судинні порушення, появу діабету або ментальних порушень. Це три ключові групи хвороб, на які ми орієнтуємося", - зазначив міністр.

Ляшко наголосив, що українці рідко йдуть на профілактичні огляди, тому держава пропонує новий механізм мотивації - фінансову підтримку та зручний маршрут проходження обстежень.

Що увійде до "скринінгу 40+"

Комплексне обстеження можна буде пройти за один день. До пакета увійдуть:

  • електрокардіограма;
  • вимірювання артеріального тиску;
  • інструментальні дослідження;
  • лабораторні аналізи крові та сечі;
  • оцінка ризиків серцево-судинних та метаболічних хвороб;
  • огляд сімейного лікаря;
  • індивідуальні рекомендації щодо способу життя, харчування та лікування.

Обстеження проводитимуть державні та приватні медзаклади, що укладуть договір з НСЗУ.

Як працюватиме компенсація 2000 гривень

Держава надає кожному учаснику програми 2000 гривень у безготівковій формі:

  • кошти надійдуть на картку в "Дії";
  • людина самостійно обирає медичний заклад;
  • гроші списуються автоматично після проходження скринінгу.

Для тих, хто не користується "Дією", буде можливість оформлення через ЦНАП.

Що буде після скринінгу: повний маршрут лікування

Міністр наголосив, що держава забезпечує не лише діагностику, а й подальший супровід пацієнтів. Після проходження комплексного скринінгу людина отримає персональні рекомендації та доступ до лікування.

Якщо виявлять ризики чи початкову стадію хвороби, держава забезпечує:

  • направлення на дообстеження;
  • консультації та план лікування від сімейного лікаря;
  • корекцію харчування та способу життя;
  • препарати через програму "Доступні ліки", зокрема засоби для контролю тиску, інсуліни, тест-смужки для діагностики діабету;
  • подальший контроль стану здоров’я.

Ляшко наголосив, що вчасно виявлені стани дозволяють зупинити прогрес хвороби або значно зменшити ризики - особливо щодо гіпертонії, інсультів, інфарктів і діабету.

2026 рік - "Рік здорового серця"

МОЗ планує суттєво розширити медичні послуги, пов’язані з профілактикою та лікуванням серцево-судинних захворювань.

Ключові нововведення:

  • планове стентування та шунтування стануть безкоштовними для пацієнтів із діагностованою стенокардією 3-4 стадії;
  • у програму медичних гарантій включено операції, які раніше держава оплачувала лише у випадку інфаркту;
  • МОЗ уже закупило шунти та стенти, щоб забезпечити лікування з початку 2026 року;
  • розширено програму "Доступні ліки", включаючи комбіновані препарати для контролю тиску.

"Якщо у людини ще немає інфаркту, але вже є звуження судин і потрібне оперативне втручання - ми це будемо робити безкоштовно. Ми вже закупили частину шунтів, щоб з початку 2026 року почати лікувати людей безкоштовно", - підкреслив Ляшко.

Таким чином MOЗ робить акцент не на лікуванні тяжких наслідків, а на їх запобіганні - від ранньої діагностики до своєчасних хірургічних втручань.

Що далі

МОЗ буде моніторити ефективність "Скринінгу 40+" та щоквартально коригувати програму. Пакет досліджень можуть розширити відповідно до рекомендацій лікарень і наукових інститутів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розширюють програму профілактичних медичних оглядів - запускають програму "Скринінг здоров'я 40+". Держава виділяє на програму 10 млрд гривень. В уряді зазначають, що фінансування можуть збільшити за потреби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України Лікарні
Новини
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень