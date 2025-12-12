RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине запустили е-Запрос на реабилитационные средства: как это будет работать для пациентов

е-Запрос облегчит пациентам механизм подтверждения назначения (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине ввели электронный запрос (е-Запрос) на вспомогательные средства реабилитации. Отныне информация о назначении костылей, протезов, колясок или других необходимых изделий будет храниться в е-Карточке пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.

Для чего ввели е-Запрос

Е-Запрос позволяет врачу или специалисту по реабилитации сразу фиксировать назначения в электронной системе. Благодаря этому:

  • сохраняется полная история восстановления пациента;
  • работники аптек и специализированных магазинов могут точнее подобрать нужное средство;
  • пациент получает более простой и понятный механизм подтверждения своего назначения.

В Минздраве отмечают: внедрение е-Запроса пока не меняет действующего порядка получения вспомогательных средств. Они по-прежнему доступны бесплатно после подачи заявления в органы соцзащиты, ЦНАП, Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью или через Социальный портал.

Как работает е-Запрос

  • После консультации специалист создает е-Запрос в ЕСОЗ и отмечает нужное средство.
  • Пациент получает сообщение с номером е-Запроса или бумажную памятку с описанием изделия.
  • При обращении в аптеку или магазин достаточно назвать номер е-Запроса или показать памятку - работники сразу видят данные о назначенном изделии.

Что изменится в дальнейшем

После технической готовности социальных служб планируется полный переход на электронный формат. Тогда е-Запрос заменит все бумажные медицинские формы, а информация о назначении автоматически будет передаваться в органы соцзащиты.

В Минздраве подчеркивают, что это очередной шаг к полной цифровизации реабилитационного процесса и прозрачного взаимодействия между медицинскими учреждениями и социальными службами.

Читайте также о том, что с 2026 года в Украине стартует масштабная программа профилактического медицинского обследования для людей в возрасте 40+. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить 2000 гривен безналичной поддержки от государства. На программу правительство выделяет 10 млрд гривен. В правительстве отмечают, что финансирование могут увеличить при необходимости.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года в Украине начнется вакцинация против вируса папилломы человека - ВПЧ. Получить прививку бесплатно смогут только девочки 12-13 лет.

Министерство здравоохранения Украины