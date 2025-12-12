В Украине запустили е-Запрос на реабилитационные средства: как это будет работать для пациентов

В Украине ввели электронный запрос (е-Запрос) на вспомогательные средства реабилитации. Отныне информация о назначении костылей, протезов, колясок или других необходимых изделий будет храниться в е-Карточке пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.
Е-Запрос позволяет врачу или специалисту по реабилитации сразу фиксировать назначения в электронной системе. Благодаря этому:
В Минздраве отмечают: внедрение е-Запроса пока не меняет действующего порядка получения вспомогательных средств. Они по-прежнему доступны бесплатно после подачи заявления в органы соцзащиты, ЦНАП, Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью или через Социальный портал.
После технической готовности социальных служб планируется полный переход на электронный формат. Тогда е-Запрос заменит все бумажные медицинские формы, а информация о назначении автоматически будет передаваться в органы соцзащиты.
В Минздраве подчеркивают, что это очередной шаг к полной цифровизации реабилитационного процесса и прозрачного взаимодействия между медицинскими учреждениями и социальными службами.
