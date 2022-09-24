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В Україні запустили чат-бот з питань евакуації: подробиці

Фото: В Україні запустили чат-бот з питань евакуації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні запустили чат-бот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Чат-бот доступний у соціальній мережі Telegram. Також в Україні продовжують координувати евакуацію населення з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій.

"Гаряча лінія відомства з кризових питань 15-48 працює у режимі 24/7. Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber за номером +38(096)0788433", - додали у міністерстві.

Наразі пропрацьовується організація безкоштовного гуманітарного евакуаційного маршруту для примусово вивезених до Росії українців за напрямом Естонія - Латвія - Литва - Польща.

Нагадаємо, що з Луганської області з початку повномасштабного вторгнення виїхали понад 300 тисяч жителів.

Також, УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму.

Раніше заявляли, що обов'язкова евакуація може пройти в Миколаївській та Запорізькій областях. Але тільки з окремих районів.

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евакуаціяВійна в Україні