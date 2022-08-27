Где и как может пройти обязательная эвакуация: разъяснение от Верещук

Обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. Но только из отдельных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук в эфире "24 канала".

По ее словам, власти рассматривают возможность обязательной эвакуации именно из отдельных районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

"Я еще раз повторю, речь не идет об эвакуации из всех этих областей, а только об эвакуации отдельных районов. Да, у нас действительно есть данные и мы их анализируем в отношении того, каким будет отопительный сезон в областях, которые сейчас страдают от обстрелов российской армии. И именно поэтому мы, оценивая ситуацию, ждем от руководства ОВА письма, и только на основании таких писем мы будем принимать решение об эвакуации из указанных районов", - отметила Верещук.

О каком количестве людей может идти речь

Верещук прогнозирует, что обязательной эвакуации могут подлежать не менее 500 000 человек.

"То есть полмиллиона человек могут переместиться из восточных областей в Центр и на Запад уже этой осенью или зимой", - добавила она.