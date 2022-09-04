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Сколько людей выехали из Луганской области после 24 февраля: ответ ОВА

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Луганская область, Воскресенье 04 сентября 2022 09:07
Сколько людей выехали из Луганской области после 24 февраля: ответ ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Из Луганской области с начала полномасштабного вторжения выехали более 300 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Эвакуированные жители разъехались в разные регионы Украины. Для переселенцев из Луганской области планируют открыть гуманитарные штабы в каждой области.

"Более 300 тысяч луганчан выехали в вынужденную эвакуацию. Они разъехались по всей стране. Где-то есть 2 тысячи, где-то - 40 тысяч человек. Им всем нужна определенная помощь", - отметил Гайдай.

По его словам, переселенцев пытаются обеспечить жильем. Для этого находят дома, которые можно отремонтировать и впоследствии передать эвакуированным.

Напомним, ранее Сергей Гайдай заявил, что оккупанты в Луганской области пока не будут проводить так называемый "референдум" из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

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эвакуация Луганск Переселенцы с Донбасса
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