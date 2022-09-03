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УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание

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Украина, Суббота 03 сентября 2022 14:17
УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание Фото: для жителей Крыма запускают эвакуационные поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы из временно оккупированного Крыма могут эвакуироваться поездами. Они будут курсировать из трех городов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

УЗ запускает программу по эвакуации для крымчан. Жителей полуострова обеспечат питанием в пути, также предусмотрена бесплатная медицинская помощь и "подъемные" от Укрпочты.

Поезда будут курсировать из трех городов, а именно:

из Запорожья:

  • в Киев в 18:58
  • во Львов в 10:15, 15:30, 19:08
  • в Ивано-Франковск в 21:34
  • в Ужгород в 15:03

из Кривого Рога:

  • в Киев в 20:25
  • во Львов в 15:35

из Одессы:

  • в Киев в 21:01
  • в Рахов в 14:54
  • в Ужгород в 15:54
  • во Львов в 20: 5

Поезда во Львов будут бесплатными.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина уже начала разрабатывать план эвакуации для жителей Крыма.

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