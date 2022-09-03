УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание
Фото: для жителей Крыма запускают эвакуационные поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы из временно оккупированного Крыма могут эвакуироваться поездами. Они будут курсировать из трех городов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
УЗ запускает программу по эвакуации для крымчан. Жителей полуострова обеспечат питанием в пути, также предусмотрена бесплатная медицинская помощь и "подъемные" от Укрпочты.
Поезда будут курсировать из трех городов, а именно:
из Запорожья:
- в Киев в 18:58
- во Львов в 10:15, 15:30, 19:08
- в Ивано-Франковск в 21:34
- в Ужгород в 15:03
из Кривого Рога:
- в Киев в 20:25
- во Львов в 15:35
из Одессы:
- в Киев в 21:01
- в Рахов в 14:54
- в Ужгород в 15:54
- во Львов в 20: 5
Поезда во Львов будут бесплатными.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина уже начала разрабатывать план эвакуации для жителей Крыма.
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