В Украине запустили чат-бот по эвакуации: подробности

"Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

Чат-бот доступен в социальной сети Telegram. Также в Украине продолжают координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий.

"Горячая линия ведомства по кризисным вопросам 15-48 работает в режиме 24/7. Также можно обратиться через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber по номеру +38(096)0788433", - добавили в министерстве.

В настоящее время прорабатывается организация бесплатного гуманитарного эвакуационного маршрута для принудительно вывезенных в Россию украинцев по направлению Эстония – Латвия – Литва – Польша.