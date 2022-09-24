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В Украине запустили чат-бот по эвакуации: подробности

Фото: В Украине запустили чат-бот по вопросам эвакуации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

Чат-бот доступен в социальной сети Telegram. Также в Украине продолжают координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий.

"Горячая линия ведомства по кризисным вопросам 15-48 работает в режиме 24/7. Также можно обратиться через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber по номеру +38(096)0788433", - добавили в министерстве.

В настоящее время прорабатывается организация бесплатного гуманитарного эвакуационного маршрута для принудительно вывезенных в Россию украинцев по направлению Эстония – Латвия – Литва – Польша.

Напомним, что из Луганской области с начала полномасштабного вторжения уехали более 300 тысяч жителей.

Также УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма.

Ранее заявлялось, что обязательная эвакуация может пройти в Николаевской и Запорожской областях. Но только из отдельных районов.

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