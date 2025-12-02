UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні запускають ШІ-скринінг для виявлення хронічних хвороб: як це працюватиме

ШІ допомагатиме виявляти хронічні хвороби на ранніх етапах (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В українській системі охорони здоров’я для раннього виявлення хронічних захворювань впроваджують сучасні цифрові технології, які працюють на основі штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Як працює CheckEye

Одним із таких рішень стала платформа CheckEye, яка працює на основі штучного інтелекту та дозволяє своєчасно діагностувати ураження сітківки, включно з діабетичною ретинопатією - серйозним ускладненням цукрового діабету, що може призвести до втрати зору.

Обстеження займає всього кілька хвилин і проходить у два простих етапи:

  • медичний працівник робить фото очного дна за допомогою спеціальної камери без розширення зіниці;
  • знімок автоматично аналізується алгоритмами штучного інтелекту на платформі CheckEye за 30 секунд, визначаючи наявність ретинопатії та її стадію.

Де доступна послуга

Станом на сьогодні у Львові безоплатно пройти цифровий скринінг можна у Другому медичному об’єднанні та 4-й міській поліклініці. Від моменту запуску у квітні 2025 року обстеження пройшли вже понад 2600 пацієнтів. Для запису не потрібне направлення, а черг немає.

Освітній та міжнародний аспект

Платформа також використовується в навчальному процесі провідних медичних університетів, де студенти лікарських спеціальностей отримують практичний досвід роботи з цифровими інструментами.

Ініціатива CheckEye була відзначена міжнародною нагородою Panacea Award як найкращий проект із застосування штучного інтелекту у фармації.

Читайте також про те, що з 1 січня 2026 року Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань.

Раніше ми писали про те, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно) в цілому.

