В Украине запускают ИИ-скрининг для выявления хронических болезней: как это будет работать

В украинской системе здравоохранения для раннего выявления хронических заболеваний внедряют современные цифровые технологии, которые работают на основе искусственного интеллекта.
Одним из таких решений стала платформа CheckEye, которая работает на основе искусственного интеллекта и позволяет своевременно диагностировать поражения сетчатки, включая диабетическую ретинопатию - серьезное осложнение сахарного диабета, которое может привести к потере зрения.
Обследование занимает всего несколько минут и проходит в два простых этапа:
На сегодня во Львове бесплатно пройти цифровой скрининг можно во Втором медицинском объединении и 4-й городской поликлинике. С момента запуска в апреле 2025 года обследование прошли уже более 2600 пациентов. Для записи не требуется направление, а очередей нет.
Платформа также используется в учебном процессе ведущих медицинских университетов, где студенты врачебных специальностей получают практический опыт работы с цифровыми инструментами.
Инициатива CheckEye была отмечена международной наградой Panacea Award как лучший проект по применению искусственного интеллекта в фармации.
