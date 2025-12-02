В Україні запускають ШІ-скринінг для виявлення хронічних хвороб: як це працюватиме
В українській системі охорони здоров’я для раннього виявлення хронічних захворювань впроваджують сучасні цифрові технології, які працюють на основі штучного інтелекту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
Як працює CheckEye
Одним із таких рішень стала платформа CheckEye, яка працює на основі штучного інтелекту та дозволяє своєчасно діагностувати ураження сітківки, включно з діабетичною ретинопатією - серйозним ускладненням цукрового діабету, що може призвести до втрати зору.
Обстеження займає всього кілька хвилин і проходить у два простих етапи:
- медичний працівник робить фото очного дна за допомогою спеціальної камери без розширення зіниці;
- знімок автоматично аналізується алгоритмами штучного інтелекту на платформі CheckEye за 30 секунд, визначаючи наявність ретинопатії та її стадію.
Де доступна послуга
Станом на сьогодні у Львові безоплатно пройти цифровий скринінг можна у Другому медичному об’єднанні та 4-й міській поліклініці. Від моменту запуску у квітні 2025 року обстеження пройшли вже понад 2600 пацієнтів. Для запису не потрібне направлення, а черг немає.
Освітній та міжнародний аспект
Платформа також використовується в навчальному процесі провідних медичних університетів, де студенти лікарських спеціальностей отримують практичний досвід роботи з цифровими інструментами.
Ініціатива CheckEye була відзначена міжнародною нагородою Panacea Award як найкращий проект із застосування штучного інтелекту у фармації.
