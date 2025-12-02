ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні запускають ШІ-скринінг для виявлення хронічних хвороб: як це працюватиме

Вівторок 02 грудня 2025 14:51
UA EN RU
В Україні запускають ШІ-скринінг для виявлення хронічних хвороб: як це працюватиме ШІ допомагатиме виявляти хронічні хвороби на ранніх етапах (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В українській системі охорони здоров’я для раннього виявлення хронічних захворювань впроваджують сучасні цифрові технології, які працюють на основі штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Як працює CheckEye

Одним із таких рішень стала платформа CheckEye, яка працює на основі штучного інтелекту та дозволяє своєчасно діагностувати ураження сітківки, включно з діабетичною ретинопатією - серйозним ускладненням цукрового діабету, що може призвести до втрати зору.

Обстеження займає всього кілька хвилин і проходить у два простих етапи:

  • медичний працівник робить фото очного дна за допомогою спеціальної камери без розширення зіниці;
  • знімок автоматично аналізується алгоритмами штучного інтелекту на платформі CheckEye за 30 секунд, визначаючи наявність ретинопатії та її стадію.

Де доступна послуга

Станом на сьогодні у Львові безоплатно пройти цифровий скринінг можна у Другому медичному об’єднанні та 4-й міській поліклініці. Від моменту запуску у квітні 2025 року обстеження пройшли вже понад 2600 пацієнтів. Для запису не потрібне направлення, а черг немає.

Освітній та міжнародний аспект

Платформа також використовується в навчальному процесі провідних медичних університетів, де студенти лікарських спеціальностей отримують практичний досвід роботи з цифровими інструментами.

Ініціатива CheckEye була відзначена міжнародною нагородою Panacea Award як найкращий проект із застосування штучного інтелекту у фармації.

Читайте також про те, що з 1 січня 2026 року Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань.

Раніше ми писали про те, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно) в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Хвороби
Новини
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить