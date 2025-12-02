В Украине запускают ИИ-скрининг для выявления хронических болезней: как это будет работать

В украинской системе здравоохранения для раннего выявления хронических заболеваний внедряют современные цифровые технологии, которые работают на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство здравоохранения Украины в Facebook .

Как работает CheckEye

Одним из таких решений стала платформа CheckEye, которая работает на основе искусственного интеллекта и позволяет своевременно диагностировать поражения сетчатки, включая диабетическую ретинопатию - серьезное осложнение сахарного диабета, которое может привести к потере зрения.

Обследование занимает всего несколько минут и проходит в два простых этапа:

медицинский работник делает фото глазного дна с помощью специальной камеры без расширения зрачка;

снимок автоматически анализируется алгоритмами искусственного интеллекта на платформе CheckEye за 30 секунд, определяя наличие ретинопатии и ее стадию.

Где доступна услуга

На сегодня во Львове бесплатно пройти цифровой скрининг можно во Втором медицинском объединении и 4-й городской поликлинике. С момента запуска в апреле 2025 года обследование прошли уже более 2600 пациентов. Для записи не требуется направление, а очередей нет.

Образовательный и международный аспект

Платформа также используется в учебном процессе ведущих медицинских университетов, где студенты врачебных специальностей получают практический опыт работы с цифровыми инструментами.

Инициатива CheckEye была отмечена международной наградой Panacea Award как лучший проект по применению искусственного интеллекта в фармации.