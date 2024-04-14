В Україні запускають платформу "Військовий асистент": чим вона корисна
В Україні запускають платформу "Військовий асистент", що створена спеціально для військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних сил і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.
"Наша мета - зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", - розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
Що ви знайдете на платформі
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Більш як 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій - від отримання відпустки до звільнення зі служби;
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Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.
За даними Міноборони, шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.
Ресурс працює на всіх типах пристроїв - від ноутбуків до смартфонів і планшетів, та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати зростаючим потребам.
Реформа військово-лікарських комісій в Україні
ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.
У вересні минулого року Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.
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