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В Україні запускають платформу "Військовий асистент": чим вона корисна

Україна, Неділя 14 квітня 2024 20:29
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В Україні запускають платформу "Військовий асистент": чим вона корисна Фото: Міноборони запускає платформу "Військовий асистент" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запускають платформу "Військовий асистент", що створена спеціально для військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних сил і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.

"Наша мета - зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", - розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Що ви знайдете на платформі

  • Більш як 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій - від отримання відпустки до звільнення зі служби;

  • Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.

За даними Міноборони, шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.

Ресурс працює на всіх типах пристроїв - від ноутбуків до смартфонів і планшетів, та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати зростаючим потребам.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні минулого року Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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