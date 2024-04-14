В Украине запускают платформу "Военный ассистент": чем она полезна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Ресурс работает на всех типах устройств - от ноутбуков до смартфонов и планшетов и будет постоянно обновляться, чтобы отвечать растущим потребностям.

По данным Минобороны, шаблоны разработаны для минимизации ошибок и снижения задержек с утверждением документов, а также для обеспечения эффективной защиты прав военных.

Более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций – от получения отпуска до увольнения со службы;

Проект реализован в сотрудничестве с Генеральным штабом Вооруженных сил и направлен на упрощение и оптимизацию процесса подачи официальных документов.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВЛК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВЛК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре прошлого года Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

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