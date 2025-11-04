В Україні запускають нову медпрограму для ветеранів: хто і які послуги отримає безкоштовно

В Україні запускають важливий проект щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Відповідне рішення ухвалив нещодавно Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив спільний проект МОЗ, Міністерства у справах ветеранів та Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо довготривалого медичного догляду ветеранів та ветеранок російсько-української війни.
Йдеться про розширення спроможностей закладів охорони здоров'я при наданні послуг з довготривалого медичного догляду захисникам і захисницям України, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують певної постійної підтримки:
Згідно з інформацією МОЗ, послуги в межах проекту будуть надавати тим пацієнтам, функціональний стан яких - за шкалою Бартела - становить 30 балів і менше.
Йдеться про стандартизований інструмент, який використовується у медицині для оцінки рівня самостійності людини у повсякденному житті.
Наголошується, що послуги в межах ініціативи надаватимуться ветеранам та ветеранкам повністю безоплатно (вартість закладам охорони здоров'я покриває НСЗУ).
Уточнюється, що експериментальний проект реалізується за кошти, передбачені у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".
При цьому тариф за один цикл догляду залежатиме від рівня функціонального стану пацієнта, який оцінюється за цією шкалою впродовж щонайменше 28 календарних днів:
Українцям пояснили, що запровадження програми дозволить ветеранам та ветеранкам пройти первинну оцінку функціонального стану пацієнта за стандартизованими шкалами (Бартела, Карновського):
Йдеться також про спостереження та супровід пацієнта (лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди) з урахуванням:
Проект передбачає і здійснення щоденного нагляду за станом здоров'я пацієнта:
Крім того, ініціатива включатиме:
