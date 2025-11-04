В Украине запускают новую медпрограмму для ветеранов: кто и какие услуги получит бесплатно

Что изменит этот проект для защитников Украины

Недавно Кабинет министров Украины одобрил совместный проект Минздрава, Министерства по делам ветеранов и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.

Речь идет про расширение возможностей учреждений здравоохранения при предоставлении услуг по длительному медицинскому уходу защитникам и защитницам Украины, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в определенной постоянной поддержке:

медицинской;

реабилитационной;

социальной.

Кто сможет получить услуги бесплатно

Согласно информации Минздрава, услуги в рамках проекта будут предоставлять тем пациентам, функциональное состояние которых - по шкале Бартела - составляет 30 баллов и меньше.

Речь идет о стандартизированном инструменте, который используется в медицине для оценки уровня самостоятельности человека в повседневной жизни.

Подчеркивается, что услуги в рамках инициативы будут предоставляться ветеранам и ветеранкам полностью бесплатно (стоимость учреждениям здравоохранения покрывает НСЗУ).

Уточняется, что экспериментальный проект реализуется за средства, предусмотренные в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе "Мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".

При этом тариф за один цикл ухода будет зависеть от уровня функционального состояния пациента, который оценивается по этой шкале в течение не менее 28 календарных дней:

для пациентов с высокой зависимостью (20 баллов или меньше) тариф составляет 5 452,52 гривны;

для пациентов с умеренной зависимостью (от 21 до 30 баллов) тариф составляет 3 484,30 гривны.

Какие именно услуги смогут получить ветераны

Украинцам объяснили, что введение программы позволит ветеранам и ветеранкам пройти первичную оценку функционального состояния пациента по стандартизированным шкалам (Бартела, Карновского):

с определением уровня зависимости от посторонней помощи;

с последующим мониторингом не менее одного раза в неделю;

с соответствующим указанием результатов в медицинской документации.

Речь идет также о наблюдении и сопровождении пациента (лечении, обследовании, диагностике, профилактических осмотрах) с учетом:

состояния здоровья пациента;

имеющихся хронических заболеваний;

данных медицинской карты пациента;

привлечения других необходимых специалистов для консультирования (с указанием частоты их визитов).

Проект предусматривает и осуществление ежедневного наблюдения за состоянием здоровья пациента:

контроля приема лекарств;

профилактики осложнений и инфекционных заболеваний;

эффективного обезболивания, устранения или облегчения других симптомов заболевания;

ухода за пролежнями с соответствующим указанием в медицинской документации.

Кроме того, инициатива будет включать: