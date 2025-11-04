В Украине запускают новую медпрограмму для ветеранов: кто и какие услуги получит бесплатно

В Украине запускают важный проект по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны. Соответствующее решение принял недавно Кабинет министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Недавно Кабинет министров Украины одобрил совместный проект Минздрава, Министерства по делам ветеранов и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.
Речь идет про расширение возможностей учреждений здравоохранения при предоставлении услуг по длительному медицинскому уходу защитникам и защитницам Украины, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в определенной постоянной поддержке:
Согласно информации Минздрава, услуги в рамках проекта будут предоставлять тем пациентам, функциональное состояние которых - по шкале Бартела - составляет 30 баллов и меньше.
Речь идет о стандартизированном инструменте, который используется в медицине для оценки уровня самостоятельности человека в повседневной жизни.
Подчеркивается, что услуги в рамках инициативы будут предоставляться ветеранам и ветеранкам полностью бесплатно (стоимость учреждениям здравоохранения покрывает НСЗУ).
Уточняется, что экспериментальный проект реализуется за средства, предусмотренные в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе "Мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".
При этом тариф за один цикл ухода будет зависеть от уровня функционального состояния пациента, который оценивается по этой шкале в течение не менее 28 календарных дней:
Украинцам объяснили, что введение программы позволит ветеранам и ветеранкам пройти первичную оценку функционального состояния пациента по стандартизированным шкалам (Бартела, Карновского):
Речь идет также о наблюдении и сопровождении пациента (лечении, обследовании, диагностике, профилактических осмотрах) с учетом:
Проект предусматривает и осуществление ежедневного наблюдения за состоянием здоровья пациента:
Кроме того, инициатива будет включать:
Напомним, ранее стало известно, что Киев расширил программу поддержки ветеранов, поэтому мы объясняли, кто теперь получит деньги на авто, отдых или жилье.
Кроме того, мы рассказывали, как ветераны и их родные могут изучать украинский язык бесплатно и где найти курсы.
Важно также помнить, что понятия "ветеран войны" и "участник боевых действий" - не одно и то же. Поэтому мы сообщали, в чем отличие этих статусов и где больше льгот.
Читайте также, как ветерану найти специалиста по сопровождению и чем он поможет.