В Україні запровадять "еАкциз": Федоров назвав дату та ключові переваги сервісу

В Україні вже до кінця року у пілотному режимі запрацює "еАкциз". Тестування повного функціоналу системи розпочнеться з листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram .

"Зустрівся з представниками бізнесу та галузевих асоціацій щодо запуску пріоритетного антикорупційного проекту – "еАкциз". Обговорили готовність системи, етапи впровадження, представили функціонал і визначили наші наступні кроки", - зазначив Федоров.

За його словами, "еАкциз" запроваджує прозорість обігу алкогольної та тютюнової продукції. Розроблено складну ІТ-систему, втричі складнішу, ніж у країнах ЄС. Важливо, що все це без залучення державних коштів – розробку повністю профінансували донори.

"Зараз система на фінальному етапі розробки, і вже з листопада 2025 року бізнес зможе протестувати повний функціонал, а із січня 2026-го – і застосунки для роботи із системою в режимі офлайн", - додав міністр.

Він також підкреслив, що бізнес отримає 10 місяців тестового періоду. За цей час ринок зможе якісно опанувати нові бізнес-процеси, підготуватися до повноцінного запуску й повного переходу на електронну систему.

"Наша спільна позиція з усіма залученими галузями – продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради. Це буде справедливе рішення, щоб уникнути будь-яких ризиків під час переходу", - додав Федоров.