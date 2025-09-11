ua en ru
В Украине введут "еАкциз": Федоров назвал дату и ключевые преимущества сервиса

Четверг 11 сентября 2025 10:31
В Украине введут "еАкциз": Федоров назвал дату и ключевые преимущества сервиса Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине уже до конца года в пилотном режиме заработает "еАкциз". Тестирование полного функционала системы начнется с ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Встретился с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций по запуску приоритетного антикоррупционного проекта - "еАкциз". Обсудили готовность системы, этапы внедрения, представили функционал и определили наши следующие шаги", - отметил Федоров.

По его словам, "еАкциз" вводит прозрачность оборота алкогольной и табачной продукции. Разработана сложная ИТ-система, втрое сложнее, чем в странах ЕС. Важно, что все это без привлечения государственных средств - разработку полностью профинансировали доноры.

"Сейчас система на финальном этапе разработки, и уже с ноября 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал, а с января 2026-го - и приложения для работы с системой в режиме офлайн", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что бизнес получит 10 месяцев тестового периода. За это время рынок сможет качественно освоить новые бизнес-процессы, подготовиться к полноценному запуску и полному переходу на электронную систему.

"Наша общая позиция со всеми вовлеченными отраслями - продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года и внести это на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады. Это будет справедливое решение, чтобы избежать каких-либо рисков при переходе", - добавил Федоров.

Новые онлайн-сервисы

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая функция - пациенты будут получать медицинские оповещения прямо в смартфоне. Речь идет о сообщениях относительно электронных рецептов, направлений от врача и планов лечения.

Также в следующем году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія".

Ранее мы писали о том, что государственные услуги в Украине начали предоставлять с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об AI-ассистенте, который появился в приложении "Дія". Недавно мы также сообщали, что с помощью "Дії" можно будет расторгнуть брак. Услуга развода онлайн станет доступной уже осенью.

Михаил Федоров Дия
