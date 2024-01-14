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В Україні запрацював проєкт, що дозволяє зібрати вдома FPV-дрон для ЗСУ

Неділя 14 січня 2024 02:11
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В Україні запрацював проєкт, що дозволяє зібрати вдома FPV-дрон для ЗСУ Фото: українцям дали змогу самостійно збирати FPV-дрони для Сил оборони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Фонд технологічної допомоги Dignitas і проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустили проєкт "Народний дрон". Це інженерний курс, що може навчити зібрати 7-дюймовий FPV-дрон в домашніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, під час навчання кожен охочий отримає доступ до лекцій за допомогою програми Zoom, "перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які слід придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання".

"Збираєте FPV - надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний - дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація тут: bit.ly/3Hg6NAT", - написав Федоров.

Очільник Мінцифри також повідомив, що учасники курсу вже передали військовим більше 100 безпілотників. Понад 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, а решту слід було дещо допрацювати.

"Це дуже високий показник для пілотної збірки!", - підсумував Федоров.

Виробництво дронів в Україні

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна збільшила виробництво безпілотників, зокрема й FPV-дронів, та працює над нарощуванням виробництва з союзниками.

В Україні запустили платформу "Житомирський дрон", за допомогою якої українці матимуть змогу збирати власні безпілотники.

А команда волонтерів із тимчасово окупованого Криму створила новий БПЛА "Канюк" для Збройних сил України.

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